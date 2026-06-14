Giysi kurutmada pratik dönem: BİM’e 17 Haziran Çarşamba Keysmart Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor!

BİM, 17 Haziran Çarşamba günü çamaşır asma derdine son vermek ve zaman kazanmak isteyenler için Keysmart çamaşır kurutma makinesi modelini aktüel kataloğu kapsamında satışa sunuyor. Farklı kumaş türlerine özel kurutma programları ve şık tasarımıyla giysilerinizi yıpratmadan kurutan bu beyaz eşya, yüksek enerji tasarrufu sağlayan teknik altyapısıyla da bütçenizi koruyor. Uzun ömürlü kullanım sunan yapısı ve peşin fiyatına uygun taksit avantajlarıyla dikkat çeken bu ürün, ev işlerinde konfor arayanlar için kaçırılmayacak bir alternatif oluşturuyor.
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS
Fiyat: 32.900 TL
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KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE
Fiyat: 23.500 TL
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KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE
Fiyat: 16.500 TL
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KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 300
Fiyat: 19.900 TL
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