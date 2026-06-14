  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. Giysi kurutmada pratik dönem: BİM’e 17 Haziran Çarşamba Keysmart Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor!

Giysi kurutmada pratik dönem: BİM’e 17 Haziran Çarşamba Keysmart Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor!

BİM, 17 Haziran Çarşamba günü çamaşır asma derdine son vermek ve zaman kazanmak isteyenler için Keysmart çamaşır kurutma makinesi modelini aktüel kataloğu kapsamında satışa sunuyor. Farklı kumaş türlerine özel kurutma programları ve şık tasarımıyla giysilerinizi yıpratmadan kurutan bu beyaz eşya, yüksek enerji tasarrufu sağlayan teknik altyapısıyla da bütçenizi koruyor. Uzun ömürlü kullanım sunan yapısı ve peşin fiyatına uygun taksit avantajlarıyla dikkat çeken bu ürün, ev işlerinde konfor arayanlar için kaçırılmayacak bir alternatif oluşturuyor.

Giysi kurutmada pratik dönem: BİM’e 17 Haziran Çarşamba Keysmart Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor! - Sayfa 1

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS

Fiyat: 32.900 TL

1 | 18
Giysi kurutmada pratik dönem: BİM’e 17 Haziran Çarşamba Keysmart Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor! - Sayfa 2

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE

Fiyat: 23.500 TL

2 | 18
Giysi kurutmada pratik dönem: BİM’e 17 Haziran Çarşamba Keysmart Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor! - Sayfa 3

KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE

Fiyat: 16.500 TL

3 | 18
Giysi kurutmada pratik dönem: BİM’e 17 Haziran Çarşamba Keysmart Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor! - Sayfa 4

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 300

Fiyat: 19.900 TL

4 | 18