Giysilerin ömrünü uzatan mucize: BİM’e 29 Temmuz-4 Ağustos’ta Keysmart Çamaşır Makineleri geliyor!

BİM, 29 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında ev işlerinde devrim yaratacak ve çamaşır yıkama zahmetini keyfe dönüştürecek muazzam bir beyaz eşya fırsatını raflara taşıyor. Gelişmiş yıkama programlarıyla en zorlu lekelere karşı kusursuz temizlik sağlayan Keysmart çamaşır makineleri, yüksek enerji tasarruflu sessiz motoruyla hem bütçenizi hem de evinizin huzurunu koruyor. Geniş tambur hacmi ve şık tasarımıyla göz dolduran bu harika ürün, kıyafetlerinizi yıpratmadan ilk günkü gibi taze tutarken BİM'in cazip fiyat avantajlarıyla sizi bekliyor.
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS
Fiyat: 35,900 TL
1 | 20
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE
Fiyat: 26,900 TL
2 | 20
KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE
Fiyat: 18,900 TL
3 | 20
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 300 NFE
Fiyat: 20,900 TL
4 | 20
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