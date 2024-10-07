Gizli Bahçe dizisinin konusu nedir? Gizli Bahçe dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
Ebru Şahin ve Murat Yıldırım’ın başrollerini paylaştığı Gizli Bahçe dizisinin tanıtımı yayımlandı. NOW TV ekranlarının yeni dizisi Gizli Bahçe yayımlanan tanıtımı ile gündem olurken dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki, Gizli Bahçe konusu nedir? Gizli Bahçe dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar…
Gizli Bahçe dizisinin konusu nedir?
Nazlı, oğlu Memo’yla yaşayan yoksul, bekar ve genç bir annedir. Memo’nun güçlü ve zengin amcası Demir Akçınar, vefat eden abisinin bir oğlu olduğunu öğrenince Memo’ya sahip çıkmak için peşlerine düşer. Nazlı’nın mesleğini öğrendiği anda, yeğeninin böyle bir kadının yanında büyümesine izin vermeyecektir.
Memo’yu alabilmek için büyük bir savaş başlatır. Kendini bu mücadelenin içinde bulan Nazlı aslında Demir’in düşündüğü gibi biri değildir, daha büyük bir sırrı vardır. Nazlı ve Demir, Memo’nun iyiliği için savaşırken Akçınar ailesinin oyunları, yıllardır saklanan sırlar ve geçmişten gelen gölgeler onların bu savaşını daha da içinden çıkılmaz bir hale getirecektir.
Gizli Bahçe dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
Murat Yıldırım
Ebru Şahin
Pamir Boyraz
Ezgi Eyüboğlu
Çağdaş Onur Öztürk
Zerrin Nişancı
Uğur Çavuşoğlu
Gamze Topuz
Burcu Türünz
Gülin İyigün
Birsen Dürülü
Kubilay Karslıoğlu