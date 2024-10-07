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  4. Gizli Bahçe dizisinin konusu nedir? Gizli Bahçe dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Gizli Bahçe dizisinin konusu nedir? Gizli Bahçe dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Ebru Şahin ve Murat Yıldırım’ın başrollerini paylaştığı Gizli Bahçe dizisinin tanıtımı yayımlandı. NOW TV ekranlarının yeni dizisi Gizli Bahçe yayımlanan tanıtımı ile gündem olurken dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki, Gizli Bahçe konusu nedir? Gizli Bahçe dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar…

Gizli Bahçe dizisinin konusu nedir? Gizli Bahçe dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? - Sayfa 1

Gizli Bahçe dizisinin konusu nedir?

Nazlı, oğlu Memo’yla yaşayan yoksul, bekar ve genç bir annedir. Memo’nun güçlü ve zengin amcası Demir Akçınar, vefat eden abisinin bir oğlu olduğunu öğrenince Memo’ya sahip çıkmak için peşlerine düşer. Nazlı’nın mesleğini öğrendiği anda, yeğeninin böyle bir kadının yanında büyümesine izin vermeyecektir.

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Gizli Bahçe dizisinin konusu nedir? Gizli Bahçe dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? - Sayfa 2

Memo’yu alabilmek için büyük bir savaş başlatır. Kendini bu mücadelenin içinde bulan Nazlı aslında Demir’in düşündüğü gibi biri değildir, daha büyük bir sırrı vardır. Nazlı ve Demir, Memo’nun iyiliği için savaşırken Akçınar ailesinin oyunları, yıllardır saklanan sırlar ve geçmişten gelen gölgeler onların bu savaşını daha da içinden çıkılmaz bir hale getirecektir.

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Gizli Bahçe dizisinin konusu nedir? Gizli Bahçe dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? - Sayfa 3

Gizli Bahçe dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Murat Yıldırım

Ebru Şahin

Pamir Boyraz

Ezgi Eyüboğlu

Çağdaş Onur Öztürk

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Gizli Bahçe dizisinin konusu nedir? Gizli Bahçe dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? - Sayfa 4

Zerrin Nişancı

Uğur Çavuşoğlu

Gamze Topuz

Burcu Türünz

Gülin İyigün

Birsen Dürülü

Kubilay Karslıoğlu

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