Global Firepower, dünyanın en güçlü 40 ordusunu açıkladı! Türk ordusu ilk 10'da

Pek çok noktada gerilimin hat safhaya geldiği, savaş ve kriz başlıklarının yeniden manşetlere taşındığı bir süreçte dünyanın en kuvvetli orduları merak konusu oldu. Global Firepower, 2026 yılına ilişkin askeri güç sıralamasını yayımladı ve en güçlü 40 orduyu açıkladı. ABD, Rusya ve Çin’in zirve mücadelesi sürerken Türkiye’nin ilk 10’da yer alması dikkat çekti. Savunma bütçesinden asker sayısına, hava ve kara birimlerinden lojistik kapasiteye kadar birçok unsurun değerlendirildiği liste, global güç dengelerine dair çarpıcı işaretleri veriyor.