Gönül Dağı dizisine Sercan Badur dahil oldu! Sercan Badur kimdir?

Sercan Badur, 18 Haziran 2013 tarihinde biten "Öyle Bir Geçer Zaman ki" adlı dizide Mete'nin liseden arkadaşı Necati karakterini canlandırdı. 2014 yılında "Güllerin Savaşı" başrolünü Canan Ergüder, Damla Sönmez ve Barış Kılıç ile paylaştığı dizi filmde oynadı.