Gönül Dağı dizisine Sercan Badur dahil oldu! Sercan Badur kimdir?
Gönül Dağı dizisine Sercan Badur dahil oldu. Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Sercan Badur dizide Çetin karakterine hayat verecek. Peki, Sercan Badur kimdir? Sercan Badur hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Sercan Badur kimdir?
30 Ekim 1990 tarihinde İstanbul’da doğan Sercan Badur, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.
Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu. 2010 yılında Dost Tiyatrosunda çalışmaya, 2010 yılında Çağan Irmak'ın "Karanlıktakiler" adlı film ile sinema hayatına başladı.
Sercan Badur, 18 Haziran 2013 tarihinde biten "Öyle Bir Geçer Zaman ki" adlı dizide Mete'nin liseden arkadaşı Necati karakterini canlandırdı. 2014 yılında "Güllerin Savaşı" başrolünü Canan Ergüder, Damla Sönmez ve Barış Kılıç ile paylaştığı dizi filmde oynadı.
2010 yılından itibaren birçok film ve dizide rol alan Sercan Badur, son oynadığı dizilerden Masum Değiliz’de Umut karakterini canlandırdı.