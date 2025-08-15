Gönül Dağı dizisinin kadrosuna Emrah Kaman dahil oldu! Emrah Kaman kimdir?
Gönül Dağı dizisinin kadrosuna Emrah Kaman dahil oldu. Türk oyuncu ve senarist olan Emrah Kaman dizide Kadir karakterini canlandıracak. Peki, Emrah Kaman kimdir? Emrah Kaman hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Emrah Kaman kimdir?
5 Ağustos 1985 tarihinde Ankara’da doğan Emrah Kaman Türk oyuncu ve senaristtir.
Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu, 3 erkek kardeşin ortancası. 2010 yılında Güneydoğu'dan Öyküler - Önce Vatan, 2012 yılında İbreti Ailem dizisinin, 2014 yılında Hadi İnşallah filminin senaryosunu yazdı.
2014-2015 tarihleri arasında Kardeş Payı dizisinde iki sezon başrolde yer aldı. 2016 yılında Kaçma Birader, 2017 yılında ise Deli Aşk filminde başrolde yer aldı. 2020 yılında yayımlanan Aile Şirketi internet dizisinde de başrolde yer aldı.
Emrah Kaman hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
2025, Ayakçı
2023, Üçlü Pürüz
2021, Adım Başı Kafe
2020, Aile Şirketi
2017, Deli Aşk
2016, Kaçma Birader
2015-2014, Kardeş Payı
2014, Hadi İnşallah
2012, İbreti Ailem
2010, Güneydoğu'dan Öyküler - Önce Vatan