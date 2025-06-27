Gözleri Karadeniz dizisinin kadrosuna Erol Babaoğlu dahil oldu! Erol Babaoğlu kimdir?
Gözleri Karadeniz dizisinin kadrosuna Erol Babaoğlu dahil oldu. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu olan Erol Babaoğlu dizide Sado karakterini canlandıracak. Peki, Erol Babaoğlu kimdir? Erol Babaoğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Erol Babaoğlu kimdir?
22 Haziran 1977 tarihinde İstanbul’da doğan Erol Babaoğlu, Türk oyuncudur.
Cağaloğu Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler bölümünden mezun oldu. 1996-1999 yılları arasında Şahika Tekand'ın yönettiği Stüdio Oyuncuları'nda "Tiyatro ve Oyunculuk" eğitimi aldı. 1999 - 2002 yılları arasında, İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda ve Tiyatro Araştırma Laboratuvarı'nda oyunculuk yaptı.
4. Uluslararası Tiyatro Olimpiyatları, Epidaurus Festivali, Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali başta olmak üzere çeşitli festivallerde sahneye çıktı. Uzun yıllar Beklan Algan ve Ayla Algan'ın yanı sıra Mehmet Ulusoy, Kenan Işık, Theodoros Terzopoulos gibi yönetmenlerle çalıştı.
Sinema ve televizyon projelerinde de rol alan oyuncu, aynı zamanda yönetici ve eğitimci olarak Tiyatro Araştırma Laboratuvarı'nda (TAL) çalışmalarını sürdürmektedir. "İstanbul Drama Sanat Akademisi" Çağdaş Tiyatro Eğitim Programı Koordinatörü olarak görev aldı.
Erol Babaoğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Sinema
Cinlerin Düğünü: Ferit Karahan (Yakında)
Dengeler: 2024
Kurak Günler: Emin Alper - 2022
Yeni Şafak Solarken: Gürcan Keltek - 2024
Kara: Ragıp Ergün (Yapım Aşamasında)
Suna: Çiğdem Sezgin - 2022
Keler: Yücel Can - 2020
Daire: Atıl İnaç - 2014
Araf: Yeşim Ustaoğlu - 2012
Kars Öyküleri: Ülkü Oktay - 2010
Hazan Mevsimi: Bir Panayır Hikayesi : Mehmet Eryılmaz - 2008
Mutluluk: Abdullah Oğuz - 2007
Zincirbozan: Atıl İnaç - 2007
Yazgı: Zeki Demirkubuz - 2001