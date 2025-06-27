Gözleri Karadeniz dizisinin kadrosuna Erol Babaoğlu dahil oldu! Erol Babaoğlu kimdir?

4. Uluslararası Tiyatro Olimpiyatları, Epidaurus Festivali, Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali başta olmak üzere çeşitli festivallerde sahneye çıktı. Uzun yıllar Beklan Algan ve Ayla Algan'ın yanı sıra Mehmet Ulusoy, Kenan Işık, Theodoros Terzopoulos gibi yönetmenlerle çalıştı.

Sinema ve televizyon projelerinde de rol alan oyuncu, aynı zamanda yönetici ve eğitimci olarak Tiyatro Araştırma Laboratuvarı'nda (TAL) çalışmalarını sürdürmektedir. "İstanbul Drama Sanat Akademisi" Çağdaş Tiyatro Eğitim Programı Koordinatörü olarak görev aldı.