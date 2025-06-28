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  4. Gözleri Karadeniz dizisinin kadrosuna Mehmet Özgür dahil oldu! Mehmet Özgür kimdir?

Gözleri Karadeniz dizisinin kadrosuna Mehmet Özgür dahil oldu! Mehmet Özgür kimdir?

Gözleri Karadeniz dizisinin kadrosuna Mehmet Özgür dahil oldu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Mehmet Özgür dizide Osman Maçari karakterini canlandıracak. Peki, Mehmet Özgür kimdir? Mehmet Özgür hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Gözleri Karadeniz dizisinin kadrosuna Mehmet Özgür dahil oldu! Mehmet Özgür kimdir? - Sayfa 1

Mehmet Özgür kimdir?

30 Ağustos 1970 tarihinde Antalya’da doğan Mehmet Özgür, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni.

İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olan Mehmet Özgür, sanat yaşamına, Antalya'da bir dil kursunda katıldığı tiyatro etkinliğiyle 1988 yılında başladı. Ertesi yıl Antalya Halkevi'nde tiyatro çalışmalarına ağırlık verdi. Daha sonra 1993 yılında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda görev alan sanatçı, ilk kez 2004 yılında kamera karşısına geçerek bir TV dizisinde rol üstlendi.

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Gözleri Karadeniz dizisinin kadrosuna Mehmet Özgür dahil oldu! Mehmet Özgür kimdir? - Sayfa 2

2008-2011 yılları arasında yayımlanan Kollama dizisindeki Necip Yılmaz rolü ile tanındı, 2012 yılında yayımlanan Suskunlar dizisindeki "Takoz İrfan" rolüyle büyük ün kazandı. Ardından Muhteşem Yüzyıl, Çalıkuşu, Filinta gibi önemli dizilerde oynadı.

Çeşitli TV dizileri ve sinema filmlerinde oyunculuk yapan Özgür, ayrıca bazı tiyatro oyunlarında yönetmenlik de yaptı.

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Gözleri Karadeniz dizisinin kadrosuna Mehmet Özgür dahil oldu! Mehmet Özgür kimdir? - Sayfa 3

Mehmet Özgür hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Sekizinci Aile, Yakında

Platonik, Yakında

Aşkın Dünkü Çocukları, 2025

Anonim, 2024

Çırak, 2024

Bir Cumhuriyet Şarkısı, 2024

Hay Sultan, 2023-

Arak/Kara, 2023-2024

Ölümlü Dünya 2, 2023

Müjdemi İsterim, 2022

Alparslan: Büyük Selçuklu, 2021-2023

Uyanış: Büyük Selçuklu, 2020-2021

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Gözleri Karadeniz dizisinin kadrosuna Mehmet Özgür dahil oldu! Mehmet Özgür kimdir? - Sayfa 4

Jet Sosyete, 2020

Ya İstiklal Ya Ölüm, 2020

Cinayet Süsü, 2019

Vuslat, 2019-2020

Ölümlü Dünya, 2018

Nuh Tepesi, 2018

Söz, 2017-2018

Sarı Sıcak (2017)

Masum, 2017

İçimdeki Fırtına, 2017

Hanım Köylü, 2016

Ertuğrul 1890, 2015

Abluka, 2015

En Güzeli, 2015

Filinta, 2015

Ekisporter, 2015

Tut Sözünü, 2015

Olur Olur, 2014

Çalıkuşu, 2013

Muhteşem Yüzyıl, 2013

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