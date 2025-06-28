Gözleri Karadeniz dizisinin kadrosuna Mehmet Özgür dahil oldu! Mehmet Özgür kimdir?
Gözleri Karadeniz dizisinin kadrosuna Mehmet Özgür dahil oldu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan Mehmet Özgür dizide Osman Maçari karakterini canlandıracak. Peki, Mehmet Özgür kimdir? Mehmet Özgür hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Mehmet Özgür kimdir?
30 Ağustos 1970 tarihinde Antalya’da doğan Mehmet Özgür, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni.
İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olan Mehmet Özgür, sanat yaşamına, Antalya'da bir dil kursunda katıldığı tiyatro etkinliğiyle 1988 yılında başladı. Ertesi yıl Antalya Halkevi'nde tiyatro çalışmalarına ağırlık verdi. Daha sonra 1993 yılında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda görev alan sanatçı, ilk kez 2004 yılında kamera karşısına geçerek bir TV dizisinde rol üstlendi.
2008-2011 yılları arasında yayımlanan Kollama dizisindeki Necip Yılmaz rolü ile tanındı, 2012 yılında yayımlanan Suskunlar dizisindeki "Takoz İrfan" rolüyle büyük ün kazandı. Ardından Muhteşem Yüzyıl, Çalıkuşu, Filinta gibi önemli dizilerde oynadı.
Çeşitli TV dizileri ve sinema filmlerinde oyunculuk yapan Özgür, ayrıca bazı tiyatro oyunlarında yönetmenlik de yaptı.
Mehmet Özgür hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Sekizinci Aile, Yakında
Platonik, Yakında
Aşkın Dünkü Çocukları, 2025
Anonim, 2024
Çırak, 2024
Bir Cumhuriyet Şarkısı, 2024
Hay Sultan, 2023-
Arak/Kara, 2023-2024
Ölümlü Dünya 2, 2023
Müjdemi İsterim, 2022
Alparslan: Büyük Selçuklu, 2021-2023
Uyanış: Büyük Selçuklu, 2020-2021
Jet Sosyete, 2020
Ya İstiklal Ya Ölüm, 2020
Cinayet Süsü, 2019
Vuslat, 2019-2020
Ölümlü Dünya, 2018
Nuh Tepesi, 2018
Söz, 2017-2018
Sarı Sıcak (2017)
Masum, 2017
İçimdeki Fırtına, 2017
Hanım Köylü, 2016
Ertuğrul 1890, 2015
Abluka, 2015
En Güzeli, 2015
Filinta, 2015
Ekisporter, 2015
Tut Sözünü, 2015
Olur Olur, 2014
Çalıkuşu, 2013
Muhteşem Yüzyıl, 2013