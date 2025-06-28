Gözleri Karadeniz dizisinin kadrosuna Mehmet Özgür dahil oldu! Mehmet Özgür kimdir?

Mehmet Özgür kimdir?

30 Ağustos 1970 tarihinde Antalya’da doğan Mehmet Özgür, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni.

İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olan Mehmet Özgür, sanat yaşamına, Antalya'da bir dil kursunda katıldığı tiyatro etkinliğiyle 1988 yılında başladı. Ertesi yıl Antalya Halkevi'nde tiyatro çalışmalarına ağırlık verdi. Daha sonra 1993 yılında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda görev alan sanatçı, ilk kez 2004 yılında kamera karşısına geçerek bir TV dizisinde rol üstlendi.