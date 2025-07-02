Gözleri Karadeniz dizisinin kadrosuna Türkü Su Demirel dahil oldu! Türkü Su Demirel kimdir?
Gözleri Karadeniz dizisinin kadrosuna Türkü Su Demirel dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Türkü Su Demirel dizide Osman Maçari’nin kızı Fatoş karakterini canlandıracak. Peki, Türkü Su Demirel kimdir? Türkü Su Demirel hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Türkü Su Demirel kimdir?
3 Ağustos 1998 tarihinde İzmir’de doğan Türkü Su Demirel, dizi film oyuncusu, mimardır. Aslen Iğdırlıdır. İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunudur.
Sinema Güzeli Yarışması birincisi olan Türkü Su Demirel, 2018 yılından itibaren Muhteşem İkili, Maraşlı, Son Nefesime Kadar, Kader Oyunları ve Yalı Çapkını gibi birçok film ve dizide rol aldı.
Türkü Su Demirel hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Yalı Çapkını (2024)
Kader Oyunları (2023)
Son Nefesime Kadar (2022)
Maraşlı (2021)
Muhteşem İkili (2018-2019)