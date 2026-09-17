Güçlü kariyer fırsatı sunan 10 üniversite: Hızlı istihdam imkanı. Hepsi büyükşehirlerde değil.

Başta KPSS olmak üzere YKS-TYT-AYT gibi birçok konuda öğrencilerine sosyal medya aracılığıyla yardımcı olan Eğitim Danışmanı İsmail Koç, küçük şehirlerde olmasına karşın tercih edilen 10 üniversiteyi sıraladı.