Güçlü kariyer fırsatı sunan 10 üniversite: Hızlı istihdam imkanı. Hepsi büyükşehirlerde değil.
Üniversite öğrencilerinin küçük şehirlerde olmasına rağmen tercih ettiği bu 10 üniversite güçlü kariyer fırsatı sunuyor.
Başta KPSS olmak üzere YKS-TYT-AYT gibi birçok konuda öğrencilerine sosyal medya aracılığıyla yardımcı olan Eğitim Danışmanı İsmail Koç, küçük şehirlerde olmasına karşın tercih edilen 10 üniversiteyi sıraladı.
Ülke genelindeki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören gençler için kritik bir dönem olan staj ve kariyer olanakları, sanayi merkezlerine yakın kampüslerde şekilleniyor.
Uzmanlar, özellikle teknik altyapısı gelişmiş, laboratuvar imkanları ve proje odaklı eğitim sunan yerleşkelerin öğrencilere mezuniyet sonrası önemli avantajlar sağladığını belirtiyor.