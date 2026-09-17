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  4. Güçlü kariyer fırsatı sunan 10 üniversite: Hızlı istihdam imkanı. Hepsi büyükşehirlerde değil.

Güçlü kariyer fırsatı sunan 10 üniversite: Hızlı istihdam imkanı. Hepsi büyükşehirlerde değil.

Üniversite öğrencilerinin küçük şehirlerde olmasına rağmen tercih ettiği bu 10 üniversite güçlü kariyer fırsatı sunuyor.

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Güçlü kariyer fırsatı sunan 10 üniversite: Hızlı istihdam imkanı. Hepsi büyükşehirlerde değil. - Sayfa 1

Başta KPSS olmak üzere YKS-TYT-AYT gibi birçok konuda öğrencilerine sosyal medya aracılığıyla yardımcı olan Eğitim Danışmanı İsmail Koç, küçük şehirlerde olmasına karşın tercih edilen 10 üniversiteyi sıraladı.

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Güçlü kariyer fırsatı sunan 10 üniversite: Hızlı istihdam imkanı. Hepsi büyükşehirlerde değil. - Sayfa 2

Ülke genelindeki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören gençler için kritik bir dönem olan staj ve kariyer olanakları, sanayi merkezlerine yakın kampüslerde şekilleniyor.

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Güçlü kariyer fırsatı sunan 10 üniversite: Hızlı istihdam imkanı. Hepsi büyükşehirlerde değil. - Sayfa 3

Uzmanlar, özellikle teknik altyapısı gelişmiş, laboratuvar imkanları ve proje odaklı eğitim sunan yerleşkelerin öğrencilere mezuniyet sonrası önemli avantajlar sağladığını belirtiyor.

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Güçlü kariyer fırsatı sunan 10 üniversite: Hızlı istihdam imkanı. Hepsi büyükşehirlerde değil. - Sayfa 4

ARTIK DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR

Güçlü mezun ağlarına sahip köklü merkezler, gençlerin iş dünyasına uyum sürecini hızlandırıyor. Eğitim Danışmanı Koç’un vurguladığı 10 üniversite bölümü:

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