Güldür Güldür programına veda etti. Beklenmedik ayrılık herkesi üzdü
Show TV'de 13 sezondur devam eden Güldür Güldür Show programında beklenmedik bir ayrılık yaşandı
Ali Sunal'ın sunduğu ve 357 bölümü geride bırakan Güldür Güldür Show, geçtiğimiz sene oyuncu kadrosunda büyük değişikliklere gitmişti. Bu sene de henüz sezon başlamadan hiç beklenmedik bir veda daha yaşandı
Güldür Güldür Show programında uzun süredir kadroda yer alan ve canlandırdığı her karakterle hafızalara kazınmayı başaran Alper Kul, önümüzdeki sezon programda yer almayacağını açıkladı.
Sosyal medya hesapları üzerinden ayrılığı duyuran Alper Kul, "Canlarım benim. Alkışınız, eğlenceniz bol olsun. Turneler kolay geçsin, anılar efsanevi olsun. Ben bu sezon Güldür Güldür ailemle birlikte ekranlarınızda olmayacağım" ifadelerini kullandı.
Herkesten özür dileyerek açıklamasına devam eden Kul, "Affınıza sığınarak, bu seneyi pas geçiyorum. Tüm ekibimi ve izleyicilerimizi hasretle, sevgiyle ve hürmetle kucaklıyorum." şeklindeki konuşmasını sosyal medya hesaplarından paylaştı.