GÜNCEL AFİŞ: BİM’E ÇEŞİT ÇEŞİT KAHVE MAKİNELERİ GELİYOR! (BİM 18-24 EKİM)
Evde kahve keyfini pratik hale getirmek isteyenler ve mutfaktaki eksiklerini tamamlamayı hedefleyenler için BİM, 18-24 Ekim tarihleri arasında yeni küçük ev aletlerini satışa sunuyor. Çeşitli kahve makinesi modellerinden pratik mutfak yardımcılarına kadar geniş bir ürün yelpazesinin yer aldığı katalogda, cihazların bütçe dostu fiyatları dikkat çekiyor.
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