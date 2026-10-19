GÜNCEL AFİŞ: BİM’E KUMTEL ÇİFT YÖNLÜ ŞÖMİNE ISITICI GELİYOR! (BİM 25-31 EKİM)
BİM aktüel kataloğunda 25-31 Ekim tarihleri arasında satışa sunulacak Kumtel Çift Yönlü Şömine Isıtıcı, kış aylarında pratik ve ekonomik ısınma çözümü arayanlar için geliyor. 1.590 TL cazip fiyatıyla dikkat çeken bu ürün, 1800 Watt gücü ve kademeli güç seçeneği sayesinde oda sıcaklığını dilediğiniz gibi ayarlamanıza olanak tanıyor. Güvenliği ön planda tutan devrilme emniyeti sistemi, olası kazaların önüne geçerken; 2 yıl garanti desteği de uzun ömürlü bir kullanım vadediyor. Peşin fiyatına 6 taksit avantajıyla sunulan bu şömine ısıtıcı, bütçenizi zorlamadan evinizi ısıtacak.
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