GÜNCEL BİM AKTÜEL: BİM’DE BU HAFTA NELER VAR? (BİM 29 EYLÜL-5 EKİM)
Günlerdir beklenen o büyük gün geldi. Sabah 9'da BİM kapıları açılıyor. Evin eksiklerini tamamlamak ve mutfak masraflarını biraz olsun hafifletmek isteyen herkes şu an bu listeyi inceliyor. Raflara yeni inen seçenekler arasında bu hafta özellikle bazı kategorilerdeki fiyatlar alışverişe çıkacakları fazlasıyla şaşırtacak. BİM mağazalarına adım atmadan önce mutlaka göz atmanız gereken güncel listedeki tüm detaylar haberimizde! İşte BİM 29 Eylül-5 Ekim fiyat listesi...
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