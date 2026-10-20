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  4. GÜNCEL BİM AKTÜEL ÜRÜNLER BELLİ OLDU: FİYATLARI GÖREN İNANAMAYACAK! (BİM 25-31 EKİM)

GÜNCEL BİM AKTÜEL ÜRÜNLER BELLİ OLDU: FİYATLARI GÖREN İNANAMAYACAK! (BİM 25-31 EKİM)

BİM’de 25-31 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak yeni kampanya dönemiyle, evinizin tüm kış ihtiyaçları ve günlük yaşamınızı kolaylaştıracak pratik çözümler avantajlı fiyatlarla sunuluyor. Bu özel haftada öne çıkan bütçe dostu ev teknolojileri, konforlu ısınma alternatifleri ve modern yaşam gereçleri, cazip ödeme seçenekleriyle raflardaki yerini alıyor. Üstelik peşin fiyatına sunulan taksit imkanları sayesinde kış alışverişlerinizi bütçenizi sarsmadan, güvenle tamamlayabilirsiniz. Dönemsel ihtiyaçlarınıza ekonomik çözümler bulmak için bu tarihlerde en yakın mağazayı ziyaret etmeyi unutmayın.

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GÜNCEL BİM AKTÜEL ÜRÜNLER BELLİ OLDU: FİYATLARI GÖREN İNANAMAYACAK! (BİM 25-31 EKİM) - Sayfa 1

KUMTEL 11 DİLİM YAĞLI RADYATÖR ISITICI

Fiyat: 3.190 TL

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GÜNCEL BİM AKTÜEL ÜRÜNLER BELLİ OLDU: FİYATLARI GÖREN İNANAMAYACAK! (BİM 25-31 EKİM) - Sayfa 2
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GÜNCEL BİM AKTÜEL ÜRÜNLER BELLİ OLDU: FİYATLARI GÖREN İNANAMAYACAK! (BİM 25-31 EKİM) - Sayfa 3
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GÜNCEL BİM AKTÜEL ÜRÜNLER BELLİ OLDU: FİYATLARI GÖREN İNANAMAYACAK! (BİM 25-31 EKİM) - Sayfa 4

KUMTEL FANLI KONVEKTÖR ISITICI HC-2948

Fiyat: 2.250 TL

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