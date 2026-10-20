GÜNCEL BİM AKTÜEL ÜRÜNLER BELLİ OLDU: FİYATLARI GÖREN İNANAMAYACAK! (BİM 25-31 EKİM)
BİM’de 25-31 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak yeni kampanya dönemiyle, evinizin tüm kış ihtiyaçları ve günlük yaşamınızı kolaylaştıracak pratik çözümler avantajlı fiyatlarla sunuluyor. Bu özel haftada öne çıkan bütçe dostu ev teknolojileri, konforlu ısınma alternatifleri ve modern yaşam gereçleri, cazip ödeme seçenekleriyle raflardaki yerini alıyor. Üstelik peşin fiyatına sunulan taksit imkanları sayesinde kış alışverişlerinizi bütçenizi sarsmadan, güvenle tamamlayabilirsiniz. Dönemsel ihtiyaçlarınıza ekonomik çözümler bulmak için bu tarihlerde en yakın mağazayı ziyaret etmeyi unutmayın.
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.