Güneş çarpması belirtileri nelerdir? Güneş çarpması nasıl anlaşılır?

RİSK GRUBUNDAKİ BİREYLER VE GİZLİ TEHLİKELER

Aşırı sıcaklar herkesi olumsuz etkilese de bazı bireylerin biyolojik yapıları sıcak çarpmasına karşı çok daha hassas ve savunmasızdır. Özellikle savunma mekanizmaları tam gelişmemiş olan bebekler ve küçük çocuklar ile ter bezleri eskisi gibi çalışmayan altmış beş yaş üstü yetişkinler en büyük risk grubunu oluşturur. Bunun yanı sıra kalp, tansiyon, böbrek veya şeker gibi kronik hastalığı olanlar ile düzenli olarak idrar söktürücü ilaç kullananlar da bu tehlikeye karşı çok daha açıktır. Açık havada, güneş altında çalışmak zorunda kalan inşaat ve tarım işçileri de her gün bu riskle doğrudan burun buruna gelmektedir.