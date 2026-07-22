Güneşten koruyan yaz modası: BİM'e 24 Temmuz Cuma Kadın ve Çocuk Şapka Modelleri geliyor!
Güneşten koruyan yaz modası: BİM'e 24 Temmuz Cuma Kadın ve Çocuk Şapka Modelleri geliyor!
BİM’de 24 Temmuz Cuma günü, sıcak yaz günlerinde güneşten korunmak isteyen kadınlar ve çocuklar için özel şapka seçenekleri satışa sunuluyor. Kadınlar için pratik kullanımıyla öne çıkan katlanabilir hasır şapka ve merserize şapka modelleri dikkat çekerken, çocuklar için ise Ören Bayan markalı sevimli kulaklıklı şapka alternatifi raflardaki yerini alıyor. Günlük tarzı tamamlayan ve spor görünüm sunan kullanışlı yıkamalı kep modelinin de yer aldığı bu özel aksesuar koleksiyonunun tüm detayları haberimizde...
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OKYANUS HOME HAZNELİ SIVI SABUNLUK
Fiyat: 139 TL
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