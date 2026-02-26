Günlük uçuş sayılarına göre dünyanın en büyük 40 havayolu şirketi! THY'nin sıralaması belli oldu

Havacılık ekosistemindeki büyüklük artık yalnızca taşınan yolcu sayısıyla değil, gökyüzündeki günlük operasyon hacmiyle de ölçülüyor. Flightsfrom’un günlük uçuş sayılarına göre hazırladığı listede, en fazla sefer gerçekleştiren 40 havayolu şirketi sıralanırken, Türk Hava Yolları’nın (THY) konumu dikkat çekti. Çok daha fazla kalkış ise daha geniş bir uçuş ağı, daha yüksek operasyonel kapasite ve daha güçlü küresel bağlantı manasını taşıyor.