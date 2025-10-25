Günümüzde Osmanlı Devleti sınırlarında kalan 27 ülke ; Şimdilerde Türkler turist olarak gidiyor

Yüzyıllarca dünyada nam salmış birçok sefer düzenlemiş ve başarıyla çıkmış sefere gitmediği ülkelerin bazılarına ise sadece sancağıyla hükmetmiş olan Osmanlı Devleti’nin geçmişte eriştiği ülke sınırları şimdilerde parmak ısırtıyor.