Günümüzde Osmanlı Devleti sınırlarında kalan 27 ülke ; Şimdilerde Türkler turist olarak gidiyor
3 kıta 7 denize hükmeden şanlı Osmanlı Devleti’nin 1299 – 1922 tarihlerinde hükmettiği devletlere şimdilerde Türk turistler gitmek için can atıyor.
Yüzyıllarca dünyada nam salmış birçok sefer düzenlemiş ve başarıyla çıkmış sefere gitmediği ülkelerin bazılarına ise sadece sancağıyla hükmetmiş olan Osmanlı Devleti’nin geçmişte eriştiği ülke sınırları şimdilerde parmak ısırtıyor.
OSMANLI DEVLETİ SINIRLARINDA KALAN DEVLETLER
Avrupa, Afrika, Asya kıtalarında birçok ülkeyi bünyesinde barındıracak şekilde büyüyen Osmanlı Devleti’nin 1299 – 1922 sınırlarını derleyen @GlobalStatsXX şu ülkelerin isimlerini paylaştı: