Gurur Çiçekoğlu Yalan dizisinin kadrosuna dahil oldu! Gurur Çiçekoğlu kimdir?

Gurur Çiçekoğlu kimdir?

1990 yılında Ankara’da doğan Gurur Çiçekoğlu, tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusudur. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü (2014) mezunudur. Öğrencilik yıllarından itibaren TRT, Türk Haber Ajansı ve özel kurumlarda seslendirme yaptı. Profesyonel ve lisanslı olarak Kickboks ve Binicilikle ilgilenmeye, devam etmektedir.