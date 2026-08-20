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Güvenlik araştırmaları ortaya koydu; İşte en az arıza yapan 10 otomobil markası

Araç satın alırken yalnızca verimlilik ve dizayn değil, arıza periyodu da büyük önem arz ediyor. İşte araştırmalara göre en güvenilir 10 otomobil markası.

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Güvenlik araştırmaları ortaya koydu; İşte en az arıza yapan 10 otomobil markası - Sayfa 1

Araç sahiplerinin en çok önem verdiği konuların başında güvenilirlik geliyor. J.D. Power, Consumer Reports ve What Car? gibi bağımsız araştırmalardan derlenen veriler, en az arıza bildiren otomobil markalarını ortaya koydu.

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Güvenlik araştırmaları ortaya koydu; İşte en az arıza yapan 10 otomobil markası - Sayfa 2

1. Lexus - Kaynak: J.D. Power 2026 / Premium markalar 1.si (151 PP100)

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Güvenlik araştırmaları ortaya koydu; İşte en az arıza yapan 10 otomobil markası - Sayfa 3

2. Buick - Kaynak: J.D. Power 2026 / Kitlesel markalar 1.si (160 PP100)

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Güvenlik araştırmaları ortaya koydu; İşte en az arıza yapan 10 otomobil markası - Sayfa 4

3. Subaru - Kaynak: Consumer Reports 2025, J.D. Power 2026 / CR 1.si - J.D. Power üst sıralarda (162 PP100)

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