Güvenlik araştırmaları ortaya koydu; İşte en az arıza yapan 10 otomobil markası
Araç satın alırken yalnızca verimlilik ve dizayn değil, arıza periyodu da büyük önem arz ediyor. İşte araştırmalara göre en güvenilir 10 otomobil markası.
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Araç sahiplerinin en çok önem verdiği konuların başında güvenilirlik geliyor. J.D. Power, Consumer Reports ve What Car? gibi bağımsız araştırmalardan derlenen veriler, en az arıza bildiren otomobil markalarını ortaya koydu.
1 | 12