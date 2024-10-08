Güzel Aşklar Diyarı dizisine Serdar Özer dahil oldu! Serdar Özer kimdir?
Güzel Aşklar Diyarı dizisine Serdar Özer dahil oldu. Sinema ve dizi oyuncusu olan Serdar Özer dizide doktor Halil karakterini canlandıracak. Peki, Serdar Özer kimdir? Serdar Özer hangi dizi ve filmlerde rol alıştır? İşte detaylar…
Serdar Özer kimdir?
21 Ocak 1980 yılında İstanbul’da doğan Serdar Özer, Türk sinema ve dizi oyuncusu. Girne Amerikan Üniversitesi'nde turizm-otelcilik eğitimi gördü. Oyunculuk kariyerine 2003 yılında Hekimoğlu dizisiyle başladı.
Ardından Küçük Kadınlar, Ay Tutulması, Dedemin Dolabı ve Emret Komutanım Yeniden dizilerinde rol aldı. 2014 yılında Kaderimin Yazıldığı Gün dizisinde Maksut karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında rol aldığı Bana Sevmeyi Anlat dizisi final yaptıktan kısa bir süre sonra Cesur ve Güzel dizisine Savcı Serhat karakteriyle dahil olmuştur.
Serdar Özer hangi dizi ve filmlerde rol alıştır?
Hekimoğlu (2003)
Aşkımızda Ölüm Var (2004)
İnce Hacı (2004)
Dabbe (2005)
Yanık Koza (2005-2007)
El Gibi (2007)
Yaralı Yürek (2007)
Küçük Kadınlar (2008-2011)
İpsiz Recep (2008)
Hesaplaşma (2009)
Ay Tutulması (2011)
Dedemin Dolabı (2012-2013)
Osmanlı'da Derin Devlet (2013)
Emret Komutanım Yeniden (2013)
Kaderimin Yazıldığı Gün (2014-2015)