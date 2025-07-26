Güzelkoy dizisine Burçin Terzioğlu dahil oldu! Burçin Terzioğlu kimdir?
Güzelkoy dizisine Burçin Terzioğlu dahil oldu. Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Burçin Terzioğlu dizide Leman karakterine hayat verecek. Peki, Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Burçin Terzioğlu kimdir?
9 Mart 1980 tarihinde İstanbul’da doğan Burçin Terzioğlu, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.
Abisi Bülent Terzioğlu yönetmen, ablası Buket Terzioğlu ise kendisi gibi oyuncudur.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde (MSM) Aktör Stüdyo - Özel Sahne Diksiyon eğitimi almıştır. Henüz 5 yaşındayken sinema dünyasına ilk adımını Patron Duymasın ve Çıplak Vatandaş filmleriyle atmıştır. Perihan Abla dizisinde ve başrollerini Türkan Şoray ile Müşfik Kenter'in paylaştığı Hayallerim, Aşkım ve Sen adlı filmde Rukiye karakteriyle yer almıştır.
Dönemin ünlü yapımı Mahallenin Muhtarları dizisinde Simge karakteriyle yer almıştır. 1997 yılında Ali Güven'in aynı adlı albümünde yer alan "Yolcu" şarkısının klibinde oynamıştır. 1999-2001 yılları arasında Azat rolüyle Yılan Hikâyesi adlı dizide, 2001-2002 yılları arasında ise Çiçek Taksi dizisinde Sinem karakteriyle yer almıştır.
Kadın İsterse dizisindeki "Demet" rolüyle parlamıştır. Fırtına dizisinde "Zeynep" karakteriyle ilk başrolünü oynadı. 20 Haziran 2008'de aynı dizinin setinde tanıştığı Murat Yıldırım ile evlendi. 2010-2011 yılları arasında atv'de yayımlanan Ezel adlı dizide Azad Karaeski karakterini canlandırdı. 2013-2014 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Merhamet dizisinde "Deniz" karakterini canlandırdı. 2014 yılında Murat Yıldırım ile boşandıkları açıklandı. Çekimleri Kıbrıs'ta tamamlanan Halam Geldi filminde oynadı. 2015-2017 yılları arasında yayımlanan Poyraz Karayel dizisinde Ayşegül Çilingir (Umman) karakteri ile başrol oynadı. Ayrıca Poyraz Karayel dizisinde başrolü paylaştığı İlker Kaleli ile bir süre aşk yaşadı ve 2018'de ayrıldı.