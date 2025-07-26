Güzelkoy dizisine Burçin Terzioğlu dahil oldu! Burçin Terzioğlu kimdir?

Kadın İsterse dizisindeki "Demet" rolüyle parlamıştır. Fırtına dizisinde "Zeynep" karakteriyle ilk başrolünü oynadı. 20 Haziran 2008'de aynı dizinin setinde tanıştığı Murat Yıldırım ile evlendi. 2010-2011 yılları arasında atv'de yayımlanan Ezel adlı dizide Azad Karaeski karakterini canlandırdı. 2013-2014 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Merhamet dizisinde "Deniz" karakterini canlandırdı. 2014 yılında Murat Yıldırım ile boşandıkları açıklandı. Çekimleri Kıbrıs'ta tamamlanan Halam Geldi filminde oynadı. 2015-2017 yılları arasında yayımlanan Poyraz Karayel dizisinde Ayşegül Çilingir (Umman) karakteri ile başrol oynadı. Ayrıca Poyraz Karayel dizisinde başrolü paylaştığı İlker Kaleli ile bir süre aşk yaşadı ve 2018'de ayrıldı.