Güzelkoy dizisine Duygu Sarışın dahil oldu! Duygu Sarışın kimdir?
Güzelkoy dizisine Duygu Sarışın dahil oldu. Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Duygu Sarışın dizide Şahika karakterine hayat verecek. Peki, Duygu Sarışın kimdir? Duygu Sarışın hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Duygu Sarışın kimdir?
24 Ekim 1987 tarihinde İzmir’de doğan Duygu Sarışın, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.
Lise öğrenimini 2005 yılında İzmir Özel Türk Fen Lisesi'nde tamamladıktan sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü'nde hazırlık eğitimi aldı, öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde sürdürdü.
İzmir Devlet Tiyatrosunda uzun yıllar görev yapan Duygu Sarışın, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2011 yılından itibaren Cennetin Sırları, İçerde, Ufak Tefek Cinayetler, Kaçak Gelinler gibi birçok film ve dizide rol aldı.