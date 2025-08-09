Güzelkoy dizisine Merve Ateş dahil oldu! Merve Ateş kimdir?

Hayatımın Rolü, Bu İşte Bir Yalnızlık Var, Siccin gibi yapımlarda rol alan Merve Ateş 2015 yılında Beş Kardeş isimli dizide canlandırdığı Melike karakteri ile yıldızı parladı. Uzun yıllar Sadakat, Siccin, Kuzgun, Yargı, Akif gibi çok sayıda film ve dizide çocuk oyuncu olarak rol aldı.