Güzelkoy dizisine Merve Ateş dahil oldu! Merve Ateş kimdir?
Güzelkoy dizisinin kadrosuna Merve Ateş dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Merve Ateş dizide Maya karakterine hayat verecek. Peki, Merve Ateş kimdir? Merve Ateş hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Merve Ateş kimdir?
19 Şubat 2006 tarihinde İstanbul’da doğan Merve Ateş, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. 2011 yılında Canım Baba dizisi ile televizyon dünyasına adım atan Ateş kısa sürede dikkatleri çekti.
Hayatımın Rolü, Bu İşte Bir Yalnızlık Var, Siccin gibi yapımlarda rol alan Merve Ateş 2015 yılında Beş Kardeş isimli dizide canlandırdığı Melike karakteri ile yıldızı parladı. Uzun yıllar Sadakat, Siccin, Kuzgun, Yargı, Akif gibi çok sayıda film ve dizide çocuk oyuncu olarak rol aldı.
Merve Ateş hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Başka Bir Gün (2025)
Akif (2023)
Yargı (2021-2023)
Kuzgun: Dipsiz Karanlık (2023)
Andropoz (2022)