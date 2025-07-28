Güzelkoy dizisine Tayanç Ayaydın dahil oldu! Tayanç Ayaydın kimdir?
Güzelkoy dizisine Tayanç Ayaydın dahil oldu. Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu olan Tayanç Ayaydın dizide Genel Cerrah Demir karakterine hayat verecek. Peki, Tayanç Ayaydın kimdir? Tayanç Ayaydın hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Tayanç Ayaydın kimdir?
7 Ağustos 1979 tarihinde İstanbul’da Tayanç Ayaydın, Türk sinema ve dizi oyuncusudur.
Tayanç Ayaydın, liseyi Tercüman Lisesi ve İstek Vakfı Lisesinde tamamlamıştır. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünü tamamlamıştır. 2004-2006 yılları arasında atv'de yayımlanan Aliye dizisinde Doktor Kahraman karakterini canlandıran Tayanç Ayaydın, bu dizi ile tanınmaya başlanmıştır.
2009-2013 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Sakarya Fırat dizisinde Uzm.J.II Kad. Çvş. Osman Kanat rolünü canlandırmıştır. Tayanç Ayaydın, 2016-2017 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Hayat Şarkısı adlı dizide Hüseyin Cevher karakterini canlandırdı. 2021-2022 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde Nikos Sampson karakterini canlandırmıştır.
2021 yılında İlk ve Son dizisinde izleyici karşısına çıktı. 2022 yılında FOX'ta yayımlanan Tozluyaka adlı dizide Önder Koçak karakterini canlandırdı. Daha sonra, Star TV'de yayımlanan Ömer dizisinde Erdal Aksu karakterini canlandırdı. Son olarak ise, NOW'da yayımlanan Yabani dizisinde rol aldı.
5 Temmuz 2011 tarihinde oyuncu, trafik kazasında ağır yaralanan sevgilisi Bulut Köpük’ü sevdiği müzikleri dinleterek yaşama döndürdü. O, sağlığına kavuşur kavuşmaz da evlenmiş, evliliği 4 ay sürmüş ve 5 Kasım 2011 tarihinde boşanmıştır. 2015 yılında, Amerikalı öğretmen sevgilisi Sally Ghalayini ile evlendi.