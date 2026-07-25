Güzelliğinize profesyonel dokunuş: Bugün Şok’a Arzum Saç Kurutma Makinesi geliyor!
Şok, bugün kapılarını açtığı yeni aktüel dönemiyle ev konforunda kuaför salonu kalitesi sunacak muazzam bir kişisel bakım fırsatını raflara taşıyor. Güçlü 2100 Watt motor performansıyla saçlarınızı yıpratmadan saniyeler içinde kurutan Arzum saç kurutma makinesi, her saç tipine uyum sağlayan 2 farklı hız ve 2 ısı ayarıyla tam kontrol sunuyor. Şekillendirdiğiniz saç modelini uzun süre kalıcı kılan anında soğuk hava üfleme özelliğiyle öne çıkan bu cihaz, temizliği büyük bir kolaylığa dönüştüren çıkarılabilir filtresi ve bütçe dostu avantajlarıyla 25-28 Temmuz tarihleri arasında Şok'ta...
ARZUM SAÇ KURUTMA MAKİNESİ
Fiyat: 1,099 TL
PETRIX BAYKUŞ FİGÜRLÜ BEBEK UYKU CİHAZI
Fiyat: 399 TL
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ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER
CİF ULTRA ANINDA ETKİ ÇEŞİTLERİ 750 ML
Fiyat: 85 TL
NESTLE FINDIK KREMALI GOFRET 12’Lİ
Fiyat: 99 TL
BİOBLAS ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ 900 ML
Fiyat: 229 TL
PEPSİ KOLA CAM 6X200 ML
Fiyat: 115 TL
TORKU ÇİKOLATA KREMALI BİSKÜVİ 4’LÜ
Fiyat: 40 TL
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SAMSUNG ÜSTTEN DONDURUCULU ONOX NO-FROST BUZDOLABI
Fiyat: 40,999 TL
ALTUS AL 434 P BULAŞIK MAKİNESİ
Fiyat: 13,999 TL
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