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Güzelliğinize profesyonel dokunuş: Bugün Şok’a Arzum Saç Kurutma Makinesi geliyor!

Şok, bugün kapılarını açtığı yeni aktüel dönemiyle ev konforunda kuaför salonu kalitesi sunacak muazzam bir kişisel bakım fırsatını raflara taşıyor. Güçlü 2100 Watt motor performansıyla saçlarınızı yıpratmadan saniyeler içinde kurutan Arzum saç kurutma makinesi, her saç tipine uyum sağlayan 2 farklı hız ve 2 ısı ayarıyla tam kontrol sunuyor. Şekillendirdiğiniz saç modelini uzun süre kalıcı kılan anında soğuk hava üfleme özelliğiyle öne çıkan bu cihaz, temizliği büyük bir kolaylığa dönüştüren çıkarılabilir filtresi ve bütçe dostu avantajlarıyla 25-28 Temmuz tarihleri arasında Şok'ta...

Güzelliğinize profesyonel dokunuş: Bugün Şok’a Arzum Saç Kurutma Makinesi geliyor! - Sayfa 1

LÜKS KAMP SANDALYESİ

Fiyat: 1,490 TL

KAMP TERMOS 24 L

Fiyat: 899 TL

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Güzelliğinize profesyonel dokunuş: Bugün Şok’a Arzum Saç Kurutma Makinesi geliyor! - Sayfa 2

ARZUM SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

Fiyat: 1,099 TL

PETRIX BAYKUŞ FİGÜRLÜ BEBEK UYKU CİHAZI

Fiyat: 399 TL

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Güzelliğinize profesyonel dokunuş: Bugün Şok’a Arzum Saç Kurutma Makinesi geliyor! - Sayfa 3

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER

CİF ULTRA ANINDA ETKİ ÇEŞİTLERİ 750 ML

Fiyat: 85 TL

NESTLE FINDIK KREMALI GOFRET 12’Lİ

Fiyat: 99 TL

BİOBLAS ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ 900 ML

Fiyat: 229 TL

PEPSİ KOLA CAM 6X200 ML

Fiyat: 115 TL

TORKU ÇİKOLATA KREMALI BİSKÜVİ 4’LÜ

Fiyat: 40 TL

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Güzelliğinize profesyonel dokunuş: Bugün Şok’a Arzum Saç Kurutma Makinesi geliyor! - Sayfa 4

SAMSUNG ÜSTTEN DONDURUCULU ONOX NO-FROST BUZDOLABI

Fiyat: 40,999 TL

ALTUS AL 434 P BULAŞIK MAKİNESİ

Fiyat: 13,999 TL

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