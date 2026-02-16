Hacettepe Üniversitesi'ni tahtından etti zirveye yerleşti! İşte Türkiye'nin en iyi 45 üniversitesi
Yüksek Öğretim Kurumu'nun diploma denklik aşamalarında göz önünde bulundurduğu dört global sıralama kuruluşundan biri olan CWTS Leiden Ranking’in 2025 neticeleri belli oldu. Bilimsel yayın üretimi, atıf tesiri ve alan bazlı akademik verimlilik kriterleri kapsamında Türkiye’nin en iyi üniversiteleri açıklandı.
Akademik üretkenlik ve bilimsel tesire dayanan 2025 datalarına göre Türk üniversiteleri, yayın sayısı ve atıf verimliliği çerçevesinde global seviyedeki yerlerini bir kez daha gün yüzüne çıkardı.
