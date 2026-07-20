Hacettepe'nin tahtını yıkarak zirve benim dedi; İşte TUS'ta en başarılı 25 üniversite
TUS 2025/1 neticeleri kapsamında uzmanlık sınavında en büyük başarıyı sergileyen 25 tıp fakültesi belli oldu. İlk sırada meydana gelen farklılık dikkat çekerken, uzun senelerdir ilk sırada bulunan Hacettepe Üniversitesi koltuğunu yeni liderine kaptırdı.
Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 2025/1 sonuçları, tıp fakültelerinin başarı sıralamasını tekrardan şekillendirdi. Adayların dört gözle takip ettiği listede en başarılı 25 üniversite açıklanırken, zirvede yaşanan değişim öne çıktı. Sıralama, üniversitelerin uzmanlık sınavındaki performansına ışık tutarken eğitim kalitesi, akademik kadro ve araştırma imkanları gibi birçok unsurun başarıda etkili olduğu vurgulanıyor.