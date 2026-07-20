Hacettepe'nin tahtını yıkarak zirve benim dedi; İşte TUS'ta en başarılı 25 üniversite

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 2025/1 sonuçları, tıp fakültelerinin başarı sıralamasını tekrardan şekillendirdi. Adayların dört gözle takip ettiği listede en başarılı 25 üniversite açıklanırken, zirvede yaşanan değişim öne çıktı. Sıralama, üniversitelerin uzmanlık sınavındaki performansına ışık tutarken eğitim kalitesi, akademik kadro ve araştırma imkanları gibi birçok unsurun başarıda etkili olduğu vurgulanıyor.