Hacettepe'yi geçerek birinci oldu! Türkiye'nin en iyi TIP fakültesini THE 2026 seçti...
Times Higher Education’ın 2026 üniversite sıralaması belli oldu. Türkiye’de tıp alanında lider değişti. Senelerdir ilk sırada yer alan Hacettepe Üniversitesi’ni geride bırakan Koç Üniversitesi, araştırma kalitesi ve uluslararası akademik etki gibi kriterlerde aldığı yüksek puanlarla Türkiye’nin en iyi tıp fakültesi seçildi.
Dünya üniversitelerini değerlendiren prestijli sıralamalardan biri olan Times Higher Education (THE), 2026 yılı tıp fakültesi performans sonuçlarını yayımladı. Araştırma kalitesi, eğitim ortamı ve üniversite-sanayi iş birliğini gösteren endüstri geliri gibi başlıkların yüksek ağırlık taşıdığı listede Türkiye’de zirve değişti.
Uzun yıllardır güçlü tıp eğitimiyle öne çıkan Hacettepe Üniversitesi’ni geride bırakan Koç Üniversitesi, akademik üretkenlik, teknolojik altyapı ve küresel saygınlık kriterlerinde elde ettiği puanlarla Türkiye’nin en iyi tıp fakültesi olarak ilk sıraya yerleşti.