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  4. Hadise’ye TikTok şoku! Erotik sahneleriyle gündem oldu, videolar şipşak kaldırıldı

Hadise’ye TikTok şoku! Erotik sahneleriyle gündem oldu, videolar şipşak kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Hadise’nin ilk oynadığı dizin Esas Oğlan’ın fragmanı birkaç gün önce yayınlandı. Dizinin fragmanı dahil, Hadise’nin TikTok’ta paylaştığı videolar şipşak kaldırıldı. Erotik sahneleriyle gündem olan diziye ilişkin Hadise’den tepki gecikmedi.

Hadise’ye TikTok şoku! Erotik sahneleriyle gündem oldu, videolar şipşak kaldırıldı - Sayfa 1

Ünlü şarkıcı Hadise’nin uzun süredir yoğun mesai harcadığı Esas Oğlan dizisinden ilk fragman yayınlandı. Gain’de yayınlanacak dizi merakla beklenirken, ilk fragman birkaç gün önce yayınlandı.

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Hadise’ye TikTok şoku! Erotik sahneleriyle gündem oldu, videolar şipşak kaldırıldı - Sayfa 2

22 Kasım'da dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Esas Oğlan' dizisinin ilk fragmanı sosyal medyayada büyük yankı uyandırdı.

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Hadise’ye TikTok şoku! Erotik sahneleriyle gündem oldu, videolar şipşak kaldırıldı - Sayfa 3

Erotik sahneleriyle gündem olan dizide ağırlıklı olarak Seda Bakan ve Hadise yer aldı. Fragmanı sosyal medya hesaplarından paylaşan Hadise ise, kısa süre içerisinde hüsrana uğradı.

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Hadise’ye TikTok şoku! Erotik sahneleriyle gündem oldu, videolar şipşak kaldırıldı - Sayfa 4

Ünlü şarkıcı fragmanı paylaştığı TikTok’ta binlerce beğeni aldı. Ancak video, topluluk kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle TikTok’tan kaldırıldı.

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