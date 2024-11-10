Hadise’ye TikTok şoku! Erotik sahneleriyle gündem oldu, videolar şipşak kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Hadise’nin ilk oynadığı dizin Esas Oğlan’ın fragmanı birkaç gün önce yayınlandı. Dizinin fragmanı dahil, Hadise’nin TikTok’ta paylaştığı videolar şipşak kaldırıldı. Erotik sahneleriyle gündem olan diziye ilişkin Hadise’den tepki gecikmedi.
Ünlü şarkıcı Hadise’nin uzun süredir yoğun mesai harcadığı Esas Oğlan dizisinden ilk fragman yayınlandı. Gain’de yayınlanacak dizi merakla beklenirken, ilk fragman birkaç gün önce yayınlandı.
22 Kasım'da dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Esas Oğlan' dizisinin ilk fragmanı sosyal medyayada büyük yankı uyandırdı.
Erotik sahneleriyle gündem olan dizide ağırlıklı olarak Seda Bakan ve Hadise yer aldı. Fragmanı sosyal medya hesaplarından paylaşan Hadise ise, kısa süre içerisinde hüsrana uğradı.