Hafızası balık gibi olan 3 burç : Söyledikleri yalanları bile unutup yakayı ele veriyorlar
Unutkanlıkta yeni bir çağ açan bu 3 burç yediği yemeği değil söylediği yalanı bile unutup hayatlarını mahvediyor.
İnsanlar güne merhaba dediklerinde ilk iş burç yorumlarını okumak oluyor. Bunun için alanında uzman astrologlar takip ediliyor. Bu astrologlar sadece günlük yorumları yapmıyor aynı zamanda karakteristik özelliklerini yorumluyor.
ZORLU RETRO GERİDE KALDI
Geçtiğimiz Merkür Retrosunda yaşanan krizleri atlatan 12 burç için artık derin bir nefes alma süreci geldi. Bazı burçlar ikili ilişkilerinde krizler yaşarken bazıları da maddi olarak sıkıntıya girdi. Hal böyle iken zorlu bir retro geride kaldı.
Fakat retronun dışında günlük hayatında hafızası pek de kuvvetli olmayan 3 tane burç var. Öyle ki bu burçlar durumu kurtarmak istediklerinde söyledikleri yalanları bile unutabiliyor. Böylece durum daha da krize girmiş oluyor.
aksam.com.tr’de yer alan habere göre Koç, Kova ve İkizler burcu en unutkan, zayıf hafızalı burçlardır. Ama hafızanız ne kadar zayıf olursa olsun tıbbın babası İbni Sina’nın verdiği önemli tavsiyelerle taş gibi bir hafızaya sahip olabilirsiniz.