Hafta sonu 80 TL olacak tüm sinema salonlarının listesi! İşte tek tek 70 ilde 250 salon
27-28 Eylül’de düzenlenecek sinema festivalinde, 70 ildeki 250 noktada bilet fiyatları yalnızca 80 TL’ye düşüyor.
Sinema severler hafta sonu salonlara akın edecek. Türkiye genelinde 1500 salonda gerçekleştirilecek festivalde, gişe fiyatları tüm filmler için 80 TL olarak belirlendi. Festival, İstanbul’dan Samsun’a, Antalya’dan Diyarbakır’a kadar çok sayıda şehirde izleyicilere uygun fiyatlı sinema deneyimi sunacak.
* Adana Avşar (Optimum) – Adana
* Ankara Eryaman Avşar (Optimum) – Ankara
* Bursa Avşar (Kent Meydanı) – Bursa
* Denizli Avşar (Teras Park) – Denizli
* Gaziantep Avşar (Sanko Park) – Gaziantep
* Konya Avşar (Kule Site) – Konya
* Konya Avşar (Real) – Konya
* Sivas Avşar (İva Park) – Sivas
* Zonguldak Kdz. Ereğli Avşar (Özdemir Park) – Zonguldak
* Adıyaman Cine Golds (Adıyaman Park) – Adıyaman
* Ankara Cine Golds (Next Level) – Ankara
* Batman Cine Golds (Worldmar) – Batman