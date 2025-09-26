Hafta sonu 80 TL olacak tüm sinema salonlarının listesi! İşte tek tek 70 ilde 250 salon

Sinema severler hafta sonu salonlara akın edecek. Türkiye genelinde 1500 salonda gerçekleştirilecek festivalde, gişe fiyatları tüm filmler için 80 TL olarak belirlendi. Festival, İstanbul’dan Samsun’a, Antalya’dan Diyarbakır’a kadar çok sayıda şehirde izleyicilere uygun fiyatlı sinema deneyimi sunacak.