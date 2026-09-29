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  4. HAFTANIN EN YENİ BİM AKTÜEL KATALOĞU! BİM’E 4 EKİM'DE NELER GELİYOR? (BİM 4-10 EKİM)

HAFTANIN EN YENİ BİM AKTÜEL KATALOĞU! BİM’E 4 EKİM'DE NELER GELİYOR? (BİM 4-10 EKİM)

Yepyeni 4-10 Ekim BİM kataloğu ile haftanın en yenileri mağazalara gelmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen yeni BİM aktüel kataloğu, her hafta olduğu gibi bu hafta da uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri tüketicilerle buluşturmayı sürdürüyor. Peki, BİM’e hangi ürünler geliyor? İşte BİM 4-10 Ekim 2026 aktüel ürünler fiyat listesi…

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HAFTANIN EN YENİ BİM AKTÜEL KATALOĞU! BİM’E 4 EKİM'DE NELER GELİYOR? (BİM 4-10 EKİM) - Sayfa 1

SENNA 65 İNÇ FRAMELESS 4K ULTRA HD QLED GOOGLE TV 65UQ9500F

Fiyat: 27.500 TL

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HAFTANIN EN YENİ BİM AKTÜEL KATALOĞU! BİM’E 4 EKİM'DE NELER GELİYOR? (BİM 4-10 EKİM) - Sayfa 2
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HAFTANIN EN YENİ BİM AKTÜEL KATALOĞU! BİM’E 4 EKİM'DE NELER GELİYOR? (BİM 4-10 EKİM) - Sayfa 3

PIRANTECH HALI VE KOLTUK YIKAMA MAKİNESİ KT-503

Fiyat: 6.490 TL

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HAFTANIN EN YENİ BİM AKTÜEL KATALOĞU! BİM’E 4 EKİM'DE NELER GELİYOR? (BİM 4-10 EKİM) - Sayfa 4
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