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  4. Haftanın son gününde 10 hisseye yüklü para girişi. Borsa yatırımcısının yönü bu sektörlere kaydı.

Haftanın son gününde 10 hisseye yüklü para girişi. Borsa yatırımcısının yönü bu sektörlere kaydı.

Borsa İstanbul’da yatırımlarını değerlendirmeye devam eden milyonlarca kişi varlıklarını haftanın kapanış gününde bu 10 hisseye kaydırdı.

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Haftanın son gününde 10 hisseye yüklü para girişi. Borsa yatırımcısının yönü bu sektörlere kaydı. - Sayfa 1

25 Eylül 2026 Cuma günü Borsa İstanbul'da BİST100 endeksi yatay bir seyir izleyerek günü 12.899,35 puandan tamamlarken, seans boyunca güçlü bir alım iştahı görüldü.

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Haftanın son gününde 10 hisseye yüklü para girişi. Borsa yatırımcısının yönü bu sektörlere kaydı. - Sayfa 2

Aktif işlemler genelinde BİST100'de yaklaşık 1,94 milyar TL, BİST30'da ise 1,86 milyar TL net pozitif fark kaydedildi.

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Haftanın son gününde 10 hisseye yüklü para girişi. Borsa yatırımcısının yönü bu sektörlere kaydı. - Sayfa 3

Bu görünüm, endeksteki sakinliğe rağmen önde gelen hisselerde alıcıların ağırlık kazandığına işaret etti.

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Haftanın son gününde 10 hisseye yüklü para girişi. Borsa yatırımcısının yönü bu sektörlere kaydı. - Sayfa 4

Rotaborsa.com’daki bilgiye göre ise yatırımcıların en çok alım yaptığı 10 hisse şöyle sıralandı:

 

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