Hak ettiği değerin altında kalıyorlar! Sanayi ustaları açıkladı... Bu arabalar üzmez
İkinci el otomobil ekosisteminde bazı modeller, ortaya koyduğu konfor ve dayanıklılığa rağmen hak ettiği ilgiyi göremiyor. Sanayi ustalarının da dikkat çektiği bu araçlar, doğru tercih yapıldığında kullanıcılarını üzmeyen seçenekler arasında gösteriliyor.
İkinci el otomobil satın alırken sadece popüler modellere yönelmek yerine dayanıklılık, konfor ve motor seçeneklerini de dikkate almak gerekiyor. Toyota Avensis, Honda Accord, Mazda 6, Hyundai i40, Citroën C5, Skoda Superb, Renault Latitude, Subaru Legacy, Chevrolet Epica ve Volvo S80 gibi modeller ise piyasadaki popülerlik yarışında geri planda kalsa da malik oldukları özelliklerle dikkat çekiyor.
Toyota Avensis (2009–2018)
Motor: 1.6 Valvematic (1ZR-FAE)
Güç: 132 PS
Yakıt: Benzin
Neden tercih edilmiyor?: Tasarımının klasik kalması ve sedanlara olan ilginin azalması.
Honda Accord (2008–2015)
Motor: 2.0 i-VTEC (R20A3)
Güç: 156 PS
Yakıt: Benzin
Neden tercih edilmiyor?: Dizel seçeneği bulunmaması ve sıfır fiyatının ikinci elde ucuz algısı.