Hak ettiği değerin altında kalıyorlar! Sanayi ustaları açıkladı... Bu arabalar üzmez

İkinci el otomobil satın alırken sadece popüler modellere yönelmek yerine dayanıklılık, konfor ve motor seçeneklerini de dikkate almak gerekiyor. Toyota Avensis, Honda Accord, Mazda 6, Hyundai i40, Citroën C5, Skoda Superb, Renault Latitude, Subaru Legacy, Chevrolet Epica ve Volvo S80 gibi modeller ise piyasadaki popülerlik yarışında geri planda kalsa da malik oldukları özelliklerle dikkat çekiyor.