Hakkında 136 milyon dolarlık dava vardı! 47 yıllık taşımacılık devi iflas koruma başvurusu yaptı
Sektörde gösterdiği başarıyla tanınan 47 yıllık taşımacılık devi, hakkındaki 136 milyon dolarlık davadan sonra iflasa sürüklendi.
Sektörde uzun yıllardır faaliyet gösteren köklü taşımacılık şirketi, hakkında açılan 136 milyon dolarlık dava sonrası mali darboğaza girerek iflas koruma başvurusunda bulundu. 47 yıllık geçmişiyle dikkat çeken şirketin yaşadığı bu gelişme, lojistik sektöründe büyük yankı uyandırdı. Sürecin, şirketin operasyonları ve çalışanları üzerindeki etkisi merakla takip ediliyor.
Trucking Dive'ın haberine göre 47 yıllık Wisconsin merkezli nakliye şirketi Sparhawk Trucking LLC, kayyım atanmasının ve büyük bir davadan kaynaklanan tazminat yükümlülüğünü yerine getirmesinin ardından iflas koruma başvurusunda bulundu.
İFLAS BAŞVURUSU YAPTI
Wisconsin Rapids, Wisconsin merkezli nakliye ve lojistik şirketi ve üç bağlı kuruluşu, alacaklılar lehine yapılan tahsisat ve şirket aleyhindeki kayyum atama işlemlerini durdurmak için 13 Mart'ta Wisconsin Batı Bölgesi ABD İflas Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.