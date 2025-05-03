Halef dizisine Akın Akınözü dahil oldu! Akın Akınözü kimdir?
Halef dizisinin kadrosuna Akın Akınözü dahil oldu. Türk dizi ve film oyuncusu olan Akın Akınözü dizide Timur karakterine hayat verecek. Peki, Akın Akınözü kimdir? Akın Akınözü hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Akın Akınözü kimdir?
22 Eylül 1990 tarihinde Ankara’da doğan Akın Akınözü Türk oyuncudur.
2015 yılından beri Türk televizyon dizilerinde rol alır. Hercai, Kaderimin Oyunu, Tuzak dizilerindeki rolleri ile Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Latin Amerika ülkeleri ve Rusya'da tanınmıştır.
1990 yılında Ankara'da doğdu. Annesi oyuncu ve dublaj sanatçısı Özlem Akınözü, babası Tamer Akınözü'dür.
Lise öğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra yükseköğrenim için ABD'ye gitti. Kaliforniya Üniversitesi (Berkeley)'de Uygulamalı Matematik okudu.
Yükseköğrenimi sırasında aldığı bazı dersler sonucu sanatla ilgilenmeye başladı ve oyuncu olmaya karar verdi. Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul'da Craft Atölye'de eğitim aldı.
Rol aldığı ilk televizyon yapımı, 2015 yılında yayımlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisi oldu. Bu dizide "Acemi Oğlan" rolünü canlandırdı. Arkadaşlar İyidir dizisinde Yunus karakterini canlandırdı. Bir Kore dizisinden uyarlanan Aslan Ailem'de başrol oynadı. Payitaht Abdülhamid dizisinde 17. bölüme kadar Ömer karakterini canlandıran oyuncu, Mardin'in Midyat ilçesinde çekilen ve 2019-2021 yılları arasında yayımlanan Hercai dizisindeki Miran Aslanbey karakteriyle tanındı.
Akınözü, İspanya'da çok sevilen Hercai dizisinin yayımlandığı kanalın düzenlediği halk oylamasında "Mr. Nova" ve Ebru Şahin ile birlikte "En İyi Çift" ödülüne, Premios Telenovelas Espana adlı televizyon ödüllerinde ise "En Yakışıklı Erkek Oyuncu" ödülüne değer görüldü. 2021-2022 yılları arasında yayımlanan Kaderimin Oyunu adlı dizide ise üç çocuklu bir baba olan Cemal karakterini canlandırdı ve bu dizideki rolü le Latin Amerika ülkelerinde tanındı.