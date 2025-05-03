Halef dizisine Akın Akınözü dahil oldu! Akın Akınözü kimdir?

Akınözü, İspanya'da çok sevilen Hercai dizisinin yayımlandığı kanalın düzenlediği halk oylamasında "Mr. Nova" ve Ebru Şahin ile birlikte "En İyi Çift" ödülüne, Premios Telenovelas Espana adlı televizyon ödüllerinde ise "En Yakışıklı Erkek Oyuncu" ödülüne değer görüldü. 2021-2022 yılları arasında yayımlanan Kaderimin Oyunu adlı dizide ise üç çocuklu bir baba olan Cemal karakterini canlandırdı ve bu dizideki rolü le Latin Amerika ülkelerinde tanındı.