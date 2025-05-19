Halef dizisine Erkan Kolçak Köstendil dahil oldu! Erkan Kolçak Köstendil kimdir?

16 Ocak 1983 tarihinde Bursa'da doğdu. Bursa Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Lise yıllarında futbolculuk yaptı, Bursaspor'da oynadı. Futbol kariyerinden vazgeçerek tiyatroya yöneldi. Yükseköğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde yaptı.

Tiyatro çalışmalarına Tuncay Özinel Tiyatrosu’nda başlayan oyuncu, AuT ve Karşı Cinsle Tanışma Sanatı isimli oyunlarda farklı karakterleri canlandırdı. Televizyonda ilk defa, 2005 yılında Kurtlar Vadisi dizisinin 4. sezonundaki "Galerici" rolünü canlandırdı; sinemaya ise ilk defa Güz Sancısı (2008) filminde "nümayişçi" rolü ile başladı.