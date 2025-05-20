Halef dizisinin kadrosuna Arif Pişkin dahil oldu! Arif Pişkin kimdir?
Halef dizisinin kadrosuna Arif Pişkin dahil oldu. Türk oyuncu, tiyatrocu ve tiyatro eğitmeni olan Arif Pişkin dizide Arnavut Saim karakterine hayat verecek. Peki, Arif Pişkin kimdir? Arif Pişkin hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Arif Pişkin kimdir?
30 Kasım 1970 tarihinde İstanbul’da doğan Arif Pişkin, Türk oyuncu, tiyatrocu ve tiyatro eğitmenidir.
Oyunculuğun yanı sıra 1999'dan beri tiyatro eğitmenliği de yapmaktadır.
1970 yılında İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. 1990'da Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Tiyatro Bölümünü kazandı ve Eskişehir'e gitti. Okul sırasında Hamlet, Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası, Zortlangalı, İstanbul Efendisi, Ayışığında Şamata ve Ziyaret'te oynadı. 1994'te konservatuvarı bitirdikten sonra Eskişehir Tiyatora Kumpanyası'nın kurucularından oldu, oyunlarında rol aldı.
1999-2015 arası Eskişehir Tiyatro Anadolu’da oynamaya devam etti. A ay, Kurtuluş, Kurtlar Vadisi Pusu, Köprü, Güllerin Savaşı gibi birçok filmde ve dizide yer aldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide canlandırdığı "Özkan" karakteriyle izleyicilere adından söz ettirmeyi başardı.
1999'dan 2017'ye kadar Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra İstanbul'a taşındı. 2018'de başladığı Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünde öğretim görevlisi olarak iki yıl çalıştı. İlk etapta "Film-TV" kategorisiyle başlayan "Sonsuz Oda"nın eğitmen kadrosunda yer alıyor.
İstanbul'a geldikten sonra DasDas ve Oyun Atölyesi'nin oyunlarda roller aldı.