Halef dizisinin kadrosuna Biran Damla Yılmaz dahil oldu! Biran Damla Yılmaz kimdir?
Halef dizisinin kadrosuna Biran Damla Yılmaz dahil oldu. Türk dizi ve sinema oyuncusu olan Biran Damla Yılmaz dizide Yıldız karakterine hayat verecek. Peki, Biran Damla Yılmaz kimdir? Biran Damla Yılmaz hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…
Biran Damla Yılmaz kimdir?
28 Haziran 1997 yılında İstanbul’da doğan Biran Damla Yılmaz, Türk oyuncudur. Kariyerinin dönüm noktası olan Kırgın Çiçekler dizisinde önemli bir rol aldı.
28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da doğdu. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlayan Yılmaz, konservatuvarda okudu. 2014 yılında Çılgın Dersane 4: Ada filminde oynadı. 2019 yapımı Mucize 2: Aşk filmiyle sinema kariyerinde ilk başrolünü oynadı.
Kırgın Çiçekler, Canevim ve Baraj dizilerinde de başrol oyuncusu olarak yer aldı. Son olarak, 2021-2023 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Yasak Elma dizisinde "Kumru Yıldırım" karakterini canlandırdı.