Halı ve koltuklar parlasın! 25 Şubat Çarşamba BİM’e Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi geliyor

Ev temizliği artık zahmetsiz ve hızlı! 25 Şubat’ta BİM mağazalarında satışa çıkacak halı ve koltuk yıkama makinesi ile hem halılarınızı hem koltuklarınızı derinlemesine temizleyebilir, hijyeni kısa sürede sağlayabilirsiniz. Pratik tasarımı ve güçlü performansıyla eviniz her zaman pırıl pırıl olacak.

