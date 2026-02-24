Halı ve koltuklar parlasın! 25 Şubat Çarşamba BİM’e Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi geliyor
Ev temizliği artık zahmetsiz ve hızlı! 25 Şubat’ta BİM mağazalarında satışa çıkacak halı ve koltuk yıkama makinesi ile hem halılarınızı hem koltuklarınızı derinlemesine temizleyebilir, hijyeni kısa sürede sağlayabilirsiniz. Pratik tasarımı ve güçlü performansıyla eviniz her zaman pırıl pırıl olacak.
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS
Fiyat: 27,900 TL
1 | 16
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE
Fiyat: 22,900 TL
2 | 16
KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE
Fiyat: 14,900 TL
3 | 16
KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 250 NFE
Fiyat: 14,500 TL
4 | 16
