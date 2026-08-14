Hangi vize hangi aracı kurumdan alınır? İşte ülke ülke güncel liste
Vize başvuru işlemlerinde hem sürecin uzamaması hem de randevu konusunda yaşanabilecek sorunları önlemek bakımından ilgili kurumları seçmek büyük önem taşıyor. İşte ülkelere göre güncel vize başvuru merkezi eşleşmeleri.
Yurt dışına seyahat planlayanların vize sürecinde en çok dikkat etmesi gereken konuların başında, başvuru yapılacak doğru aracı kurum geliyor. Her ülke aynı merkez üzerinden başvuru kabul etmezken, yanlış kuruma yapılan başvurular zaman kaybına yol açabiliyor. Seyahat planınızı aksatmamak için hangi ülkenin hangi aracı kurum üzerinden vize başvurusu aldığını güncel listeyle derledik.