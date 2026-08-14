Hangi vize hangi aracı kurumdan alınır? İşte ülke ülke güncel liste

Yurt dışına seyahat planlayanların vize sürecinde en çok dikkat etmesi gereken konuların başında, başvuru yapılacak doğru aracı kurum geliyor. Her ülke aynı merkez üzerinden başvuru kabul etmezken, yanlış kuruma yapılan başvurular zaman kaybına yol açabiliyor. Seyahat planınızı aksatmamak için hangi ülkenin hangi aracı kurum üzerinden vize başvurusu aldığını güncel listeyle derledik.