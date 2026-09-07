Hangi vizesiz ülkeye hangi ayda gidilir? Gezginler tek tek açıkladı

Vize işlemleriyle haşır neşir olmadan yurt dışına çıkmak isteyen Türk vatandaşları için doğru ülkeyi doğru zamanda seçmek, seyahatten alınacak keyfi doğrudan etkiliyor. Kimi destinasyonlar yaz aylarında plajlarıyla öne çıkarken bazı ülkeler sonbahar ve kış döneminde daha keyifli bir deneyim sunuyor. Gezginlerin deneyimlerinden yola çıkarak yılın 12 ayında ziyaret edilebilecek vizesiz rotaları ay ay derledik.