Hanımlar müjde: BİM'e 10 Haziran Çarşamba Pirantech Wave Saç Maşası geliyor!

BİM, 10 Haziran 2026 Çarşamba aktüel kataloğunda kişisel bakım teknolojilerine yönelik yeni bir ürün analizini tüketicilerle buluşturuyor. Kampanya dönemi kapsamında raflarda yerini alacak olan saç şekillendirme cihazı, evde pratik ve profesyonel saç tasarımı yapmak isteyen geniş bir kitleye hitap ediyor. Elektronik ürün gruplarında bu hafta öne çıkan cihaz, özellikle kuaför maliyetlerini azaltarak harcanabilir kişisel gelirleri korumak ve hızlı günlük pratikler geliştirmek isteyen tüketiciler için erişilebilir bir seçenek sunuyor.
TCL 75 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE SMART LED TV 75V61CG
Fiyat: 42.900 TL
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POLOSMART ANDROİD PROJEKSİYON CİHAZI PSM150
Fiyat: 6.500 TL
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POLOSMART HAVUZ TEMİZLEME ROBOTU PSH25
Fiyat: 9.500 TL
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PİRANTECH SAÇ KURUTMA VE DÜZLEŞTİRME MAKİNESİ KS-914
Fiyat: 5.490 TL
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