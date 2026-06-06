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  4. Hanımlar müjde: BİM'e 10 Haziran Çarşamba Pirantech Wave Saç Maşası geliyor!

Hanımlar müjde: BİM'e 10 Haziran Çarşamba Pirantech Wave Saç Maşası geliyor!

BİM, 10 Haziran 2026 Çarşamba aktüel kataloğunda kişisel bakım teknolojilerine yönelik yeni bir ürün analizini tüketicilerle buluşturuyor. Kampanya dönemi kapsamında raflarda yerini alacak olan saç şekillendirme cihazı, evde pratik ve profesyonel saç tasarımı yapmak isteyen geniş bir kitleye hitap ediyor. Elektronik ürün gruplarında bu hafta öne çıkan cihaz, özellikle kuaför maliyetlerini azaltarak harcanabilir kişisel gelirleri korumak ve hızlı günlük pratikler geliştirmek isteyen tüketiciler için erişilebilir bir seçenek sunuyor.

Hanımlar müjde: BİM'e 10 Haziran Çarşamba Pirantech Wave Saç Maşası geliyor! - Sayfa 1

TCL 75 İNÇ 4K ULTRA HD GOOGLE SMART LED TV 75V61CG

Fiyat: 42.900 TL

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Hanımlar müjde: BİM'e 10 Haziran Çarşamba Pirantech Wave Saç Maşası geliyor! - Sayfa 2

POLOSMART ANDROİD PROJEKSİYON CİHAZI PSM150

Fiyat: 6.500 TL

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Hanımlar müjde: BİM'e 10 Haziran Çarşamba Pirantech Wave Saç Maşası geliyor! - Sayfa 3

POLOSMART HAVUZ TEMİZLEME ROBOTU PSH25

Fiyat: 9.500 TL

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Hanımlar müjde: BİM'e 10 Haziran Çarşamba Pirantech Wave Saç Maşası geliyor! - Sayfa 4

PİRANTECH SAÇ KURUTMA VE DÜZLEŞTİRME MAKİNESİ KS-914

Fiyat: 5.490 TL

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