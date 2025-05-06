Hanımlar müjde! Watsons’ta 500 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli 150 TL indirim fırsatı var
Watsons’’ta indirimler sürüyor. Watsons’ta 26 Mayıs’a kadar Watsons Club kartınız ile yapacağınız 500 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli 150 TL indirim fırsatı sizleri bekliyor. Peki, Watsons’ta hangi ürünlerde indirim var? Watsons 26 Mayıs’a kadar geçerli aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Watsons aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
500 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞE WATSONS CLUB KARTINIZA ÖZEL 150 TL İNDİRİM
ELIDOR ULTRA IŞILTI ŞAMPUAN 400 ML
Fiyat: 149,90 TL
ELIDOR ULTRA IŞILTI SIVI SAÇ KREMİ 200 ML
Fiyat: 229 TL
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VASELLINE GLUTA HYA SERUM ETKİLİ VÜCUT LOSYONU 200 ML
Fiyat: 299,90 TL
VASELLINE GLUTA HYA LEKE KARŞITI VE AYDINLATICI VÜCUT LOSYONU 200 ML
Fiyat: 239,90 TL
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50 TL ALIŞVERİŞE WATSONS CLUB ÖZEL FIRSATLAR
NIVEA DEO PUMP SPREY FRESH 75 ML ÇEŞİTLERİ
Fiyat: 89,95 TL
MORFOSE SAÇ SERUMU 75 ML ÇEŞİTLERİ
Fiyat: 159,90 TL
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