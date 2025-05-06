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  4. Hanımlar müjde! Watsons’ta 500 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli 150 TL indirim fırsatı var

Hanımlar müjde! Watsons’ta 500 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli 150 TL indirim fırsatı var

Watsons’’ta indirimler sürüyor. Watsons’ta 26 Mayıs’a kadar Watsons Club kartınız ile yapacağınız 500 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli 150 TL indirim fırsatı sizleri bekliyor. Peki, Watsons’ta hangi ürünlerde indirim var? Watsons 26 Mayıs’a kadar geçerli aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, Watsons aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

Hanımlar müjde! Watsons’ta 500 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli 150 TL indirim fırsatı var - Sayfa 1

500 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞE WATSONS CLUB KARTINIZA ÖZEL 150 TL İNDİRİM

ELIDOR ULTRA IŞILTI ŞAMPUAN 400 ML

Fiyat: 149,90 TL

ELIDOR ULTRA IŞILTI SIVI SAÇ KREMİ 200 ML

Fiyat: 229 TL

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Hanımlar müjde! Watsons’ta 500 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli 150 TL indirim fırsatı var - Sayfa 2

VASELLINE GLUTA HYA SERUM ETKİLİ VÜCUT LOSYONU 200 ML

Fiyat: 299,90 TL

VASELLINE GLUTA HYA LEKE KARŞITI VE AYDINLATICI VÜCUT LOSYONU 200 ML

Fiyat: 239,90 TL

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Hanımlar müjde! Watsons’ta 500 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli 150 TL indirim fırsatı var - Sayfa 3

50 TL ALIŞVERİŞE WATSONS CLUB ÖZEL FIRSATLAR

NIVEA DEO PUMP SPREY FRESH 75 ML ÇEŞİTLERİ

Fiyat: 89,95 TL

 MORFOSE SAÇ SERUMU 75 ML ÇEŞİTLERİ

Fiyat: 159,90 TL

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Hanımlar müjde! Watsons’ta 500 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli 150 TL indirim fırsatı var - Sayfa 4

URBAN CARE SAÇ BAKIM MASKESİ 4’LÜ SET

Fiyat: 159,90 TL

 MIA KLINIKA PİRİNÇ PEELING & PEMBE KİL MASKESİ 15 ML ÇEŞİTLERİ

Fiyat: 59,95 TL

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