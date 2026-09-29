HANIMLARI KOŞUN! BİM'E 1200W KENWOOD MUTFAK ŞEFİ GELİYOR (BİM 30 EYLÜL-6 EKİM)
BİM 30 Eylül-6 Ekim kataloğunda yok yok! Mutfakların profesyoneli Kenwood Chef XL Mutfak Şefi KVL4100W BİM'e geliyor. 1200 Watt güçlü motoru, döküm gövdesi ve 6,7 litrelik paslanmaz çelik haznesiyle her işi tek başına yapıyor. 3 farklı hazne aparatı ve 10 yıl motor garantisi ile gelen ürün 29.900 TL'ye peşin fiyatına 6 taksit ve ücretsiz eve teslimat avantajıyla satılacak. Bu fiyata bu marka kaçmaz!
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