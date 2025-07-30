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Happy Center'da bugün kırmızı et ürünlerinde ve meyve-sebzelerde kaçırılmayacak indirim fırsatı!

Happy Center markette indirimler sürüyor. Happy Center markette 30 Temmuz-3 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli indirimli kırmızı et ürünleri ve meyve-sebzeler raflarda yerini alıyor. Peki, Happy Center markete hangi ürünlerde indirim var? 30 Temmuz-3 Ağustos 2025 tarihleri arasında Happy Center markete hangi ürünler geliyor? ŞOK 30 Temmuz-3 Ağustos 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 30 Temmuz-3 Ağustos 2025 aktüel ürünler kataloğu…

Happy Center'da bugün kırmızı et ürünlerinde ve meyve-sebzelerde kaçırılmayacak indirim fırsatı! - Sayfa 1

DANA KIYMA KG

Fiyat: 470 TL

DANA KUŞBAŞI EKONOMİK KG

Fiyat: 490 TL

DANA TRANÇ KG

Fiyat: 520 TL

DANA ANTRİKOT KG

Fiyat: 950 TL

DANA BONFİLE KG

Fiyat: 1,100 TL

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Happy Center'da bugün kırmızı et ürünlerinde ve meyve-sebzelerde kaçırılmayacak indirim fırsatı! - Sayfa 2

KARPUZ KG

Fiyat: 8,95 TL

KAVUN KG

Fiyat: 14,95 TL

DOMATES KG

Fiyat: 29,95 TL

KURU SOĞAN KG

Fiyat: 9,95 TL

PATATES KG

Fiyat: 14,95 TL

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