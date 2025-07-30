Happy Center'da bugün kırmızı et ürünlerinde ve meyve-sebzelerde kaçırılmayacak indirim fırsatı!
Happy Center markette indirimler sürüyor. Happy Center markette 30 Temmuz-3 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli indirimli kırmızı et ürünleri ve meyve-sebzeler raflarda yerini alıyor. Peki, Happy Center markete hangi ürünlerde indirim var? 30 Temmuz-3 Ağustos 2025 tarihleri arasında Happy Center markete hangi ürünler geliyor? ŞOK 30 Temmuz-3 Ağustos 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 30 Temmuz-3 Ağustos 2025 aktüel ürünler kataloğu…
DANA KIYMA KG
Fiyat: 470 TL
DANA KUŞBAŞI EKONOMİK KG
Fiyat: 490 TL
DANA TRANÇ KG
Fiyat: 520 TL
DANA ANTRİKOT KG
Fiyat: 950 TL
DANA BONFİLE KG
Fiyat: 1,100 TL
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KARPUZ KG
Fiyat: 8,95 TL
KAVUN KG
Fiyat: 14,95 TL
DOMATES KG
Fiyat: 29,95 TL
KURU SOĞAN KG
Fiyat: 9,95 TL
PATATES KG
Fiyat: 14,95 TL
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