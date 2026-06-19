Hascevher Aşure Tenceresi Şok’ta indirimde: Paslanmaz metal gövdeli üründe son gün 23 Haziran
Şok, ev ekonomisine destek olacak yepyeni bir mutfak kampanyası başlatarak geniş hacimli ürün arayan tüketicilerin yüzünü güldürdü. Mağazalarda 23 Haziran tarihine kadar geçerli olacak aktüel ürün bülteninde, kalitesiyle bilinen Hascevher imzalı büyük aşure tenceresi avantajlı fiyatıyla en çok talep gören parça oldu. Paslanmaz metal gövdesi ve bütçe dostu fiyatlama stratejisiyle öne çıkan bu dayanıklı mutfak gereci, geleneksel lezzet hazırlıkları öncesinde mutfağını yenilemek isteyen geniş kitlelerin bir numaralı radarına giriyor.
PORLAND DESENLİ PORSELEN KASE 4’LÜ
Fiyat: 399 TL
PORLAND DESENLİ PORSELEN PASTA TABAĞI 4’LÜ
Fiyat: 499 TL
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