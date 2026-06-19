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  4. Hascevher Aşure Tenceresi Şok’ta indirimde: Paslanmaz metal gövdeli üründe son gün 23 Haziran

Hascevher Aşure Tenceresi Şok’ta indirimde: Paslanmaz metal gövdeli üründe son gün 23 Haziran

Şok, ev ekonomisine destek olacak yepyeni bir mutfak kampanyası başlatarak geniş hacimli ürün arayan tüketicilerin yüzünü güldürdü. Mağazalarda 23 Haziran tarihine kadar geçerli olacak aktüel ürün bülteninde, kalitesiyle bilinen Hascevher imzalı büyük aşure tenceresi avantajlı fiyatıyla en çok talep gören parça oldu. Paslanmaz metal gövdesi ve bütçe dostu fiyatlama stratejisiyle öne çıkan bu dayanıklı mutfak gereci, geleneksel lezzet hazırlıkları öncesinde mutfağını yenilemek isteyen geniş kitlelerin bir numaralı radarına giriyor.

Hascevher Aşure Tenceresi Şok’ta indirimde: Paslanmaz metal gövdeli üründe son gün 23 Haziran - Sayfa 1

PORLAND DESENLİ PORSELEN KASE 4’LÜ

Fiyat: 399 TL

PORLAND DESENLİ PORSELEN PASTA TABAĞI 4’LÜ

Fiyat: 499 TL

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Hascevher Aşure Tenceresi Şok’ta indirimde: Paslanmaz metal gövdeli üründe son gün 23 Haziran - Sayfa 2

KAPAKLI JÜT ORGANİZER ÇANTA

Fiyat: 249 TL

DİKİŞ SETİ PENCERELİ METAL KUTU

Fiyat: 100 TL

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Hascevher Aşure Tenceresi Şok’ta indirimde: Paslanmaz metal gövdeli üründe son gün 23 Haziran - Sayfa 3

PİLSAN ALTIGEN BLOKLAR 320 PARÇA

Fiyat: 499 TL

104 PARÇA PASTEL BLOK

Fiyat: 599 TL

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Hascevher Aşure Tenceresi Şok’ta indirimde: Paslanmaz metal gövdeli üründe son gün 23 Haziran - Sayfa 4

MASTERCHEF S2 SÜRPRİZ PAKET

Fiyat: 799 TL

DISNEY FROZEN PRENSES FİGÜRLER

Fiyat: 179 TL

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