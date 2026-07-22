Havacılık, uzay ve uçak mühendisliği en 26 üniversite belli oldu; İşte taban puanları
YKS 2025 taban puanları dataları kapsamında havacılık, uzay ve uçak mühendisliği dalında öğrenci kabul eden en başarılı 26 üniversite açıklandı. Liste, tercih sürecindeki adaylar adına önemli bir rehber niteliği taşıyor.
YKS 2025 taban puanları doğrultusunda hazırlanan havacılık, uzay ve uçak mühendisliği üniversiteleri listesi belli oldu. Devlet ve vakıf üniversitelerinin bulunduğu sıralama, söz konusu saygın mühendislik alanlarında eğitim almak isteyen adayların tercih sürecine ışık tutuyor. Başarı sıralamaları ve taban puanlarıyla öne çıkan 26 üniversite, geleceğin havacılık ve uzay mühendislerini yetiştirecek kurumlar arasında yer alıyor.